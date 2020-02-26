台股收11433點 跌破半年線

（中央社記者潘智義台北26日電）武漢肺炎疫情升溫，恐慌情緒加深，造成美股連兩天大跌，台股今天盤中跌勢一度收斂，終場仍下挫106.61點，跌破半年線約11448點。

加權指數終場收在11433.62點，下跌106.61點，跌幅0.92%，成交金額新台幣1757.25億元，八大類股僅造紙類股上漲。

世界衛生組織（WHO）表示，武漢肺炎疫情在中國已達高峰，但憂心疫情擴散的疑慮在其他國家迅速升高，可能導致投資人緊張不安。

外資前兩日賣超大型權值股，電子、金融股都在其中，今天權值指標股台積電收318.5元，下跌1.09%。大立光收4580元，下跌1.08%。鴻海收81.1元，下跌1.46%。

金融股華南金收21.55元，下跌0.46%。富邦金收44.7元，下跌0.56%。國泰金收40.65元，下跌0.12%。

被動元件大廠國巨今天上午舉行股東臨時會，通過現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證（GDR）案。董事長陳泰銘接受媒體採訪表示，疫情影響中國大陸被動元件需求，預估整體需求下滑2成。國巨今天股價一路走低，收在441元，大跌9.07%。

半導體矽晶圓廠合晶表示，中小尺寸矽晶圓客戶回補庫存需求湧現，目前台灣兩座廠產能都已滿載，部分6吋及以下尺寸晶圓報價也隨著調漲。合晶收在36元，上漲2.42%。

造紙類股逆勢勁揚，寶隆收14.7元漲停價，正隆收23.65元，上漲4.65%。華紙收9.43元，上漲4.78%。永豐餘收14.25元，上漲4.78%。

群益投顧分析師廖健佑表示，雖然美股連續兩天重挫，但台股已領先下跌，所以這兩天能在開盤下跌後，指數重新向上；不過，2月營收公布在即，受疫情拖累，數字肯定不佳，加上外資持續賣超，只會延續台股打底過程。

廖健佑認為，外資前兩日分別大額賣超263.39億元、112.84億元，即便外資仍可能持續賣超，但金額應該不會再像之前那麼大。接下來，觀察重點是中國大陸復工狀況，畢竟台商在當地的工廠眾多，3月以後能否順利運作，將直接影響首季淡季之後產能回補的力道。

他說，若武漢肺炎疫情能儘早解決，就不會對全球經濟造成太大影響，否則時間拖長，勢必嚴重衝擊經濟，因此3月的疫情狀況將十分關鍵。

從技術面來看，他評估，在打底過程中，只要指數跌破年線約11050點，應該就是買點，但短線盤勢漲漲跌跌，仍有機會搶短，只是買賣時間點、選股必須精準。（編輯：楊玫寧）1090226