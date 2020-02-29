武漢肺炎與油價走低影響 電價可望連4凍

（中央社記者吳柏緯台北29日電）國際原油價格持續在低點徘徊，加上武漢肺炎疫情對民生造成衝擊，可能影響未來電價走勢。經濟部將在3月舉行電價費率審議會，據悉，目前傾向4月不調漲，電價可望連4凍。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討2次，於每年4月及10月進行調整，並且明定電價調幅天花板為3%。本次的電價費率審議會將於3月中登場。在油價維持低點以及武漢肺炎疫情影響之下，電價有望連4凍。

一名產業分析師受訪時指出，疫情對經濟影響確實持續加劇，工業生產活動也被削弱，進而影響原油需求。進一步分析近半年的國際原油走勢，呈現穩定走跌情勢，從去年9月每桶60美元左右，到今年2月每桶約54美元；該分析師表示，雖然不至於跌破平均50美元的水位線，但是油價在低點徘徊，確實可能成為考量電價調整的關鍵因素。

日前台電已把報告送至經濟部，對於電價是否調整，經濟部整體的態度保守不願輕易鬆口，更強調一切要尊重電價費率審議會的決定，不過經濟部官員私下表示，燃料價格是發電最大的成本考量，國際原油價格持續在低點徘徊，加上受武漢肺炎衝擊，從民生到工商業都面臨到挑戰，因此電價應該有不調整的空間。

不過該名官員也坦言，確實仍有認為需要調整的聲音，最終仍需審議會定奪。

電價自從2018年上半年從每度新台幣2.5488元，調漲至每度2.6253元，調幅3%，至今已經連續3次未調整，若這次續未調整，將邁入連4凍。電價費率審議會將於3月中舉行，會中決定的新電價費率將從4月1日正式上路。（編輯：張均懋）1090229