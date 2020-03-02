太景流感新藥 遞交大陸臨床試驗許可申請

（中央社記者韓婷婷台北2日電）新藥研發公司太景*-KY宣布流感抗病毒新藥已向中國大陸遞交臨床試驗許可申請，最快今年中可啟動，並計畫第2季向美國FDA遞交臨床試驗申請。

太景昨天晚間發布重大訊息表示，研發中新藥流感抗病毒藥物TG-1000已正式向中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）遞交臨床試驗的許可申請（IND）。若藥品審評中心（CDE）未於60日內提出補件要求，第一期臨床試驗可於今年年中啟動。

除了中國大陸外，太景也計畫在第2季向美國FDA遞交臨床試驗申請，布局流感新藥的全球市場。

太景董事長暨執行長黃國龍指出，中國大陸臨床試驗申請審核自2018年7月起改採默示許可制。自申請受理60日內，若未收到CDE要求補件，太景即可按照申請的方案展開TG-1000的第一期臨床試驗。

黃國龍表示，依此時程推算，TG-1000最快在6月即可展開第一期臨床試驗，相較於過去申請臨床試驗通常需要18個月，大幅縮短等待期，反映中國大陸為鼓勵新藥開發所推動的法規變革。

太景表示，近期武漢肺炎疫情持續蔓延，更迫使全球各國正視因病毒造成的大規模感染疫病，抗病毒新藥開發亦躍升醫藥研發領域的優先項目。（編輯：黃國倫）1090302