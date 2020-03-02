群電去年獲利創新高 配息3.2元

群電總經理曾國華表示，PC、智慧家庭、伺服器等產品客戶訂單持續成長，若無系統性風險的問題，今年營運不會比去年差。中央社記者韓婷婷攝 109年3月2日

（中央社記者韓婷婷台北2日電）群光電能2019年每股盈餘（EPS）4.51元，年增65.8%，營收獲利同創歷史新高。群電董事會決議每股配發股息3.2元，配息率維持在7成以上。法人預估，第1季營收約年減1成以內，今年可望再創高峰。

群電今天舉行法人說明會公布2019財報，包括合併營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、營益淨利率及股東權益報酬率等7項重要財務指標，均創下歷史新高。

群電2019年合併營收新台幣344.15億元，年增10%；合併毛利56.34億元，年增28.5%；合併營業淨利22億元，年增54.7%；稅後淨利17.2億元，年增67%，每股稅後純益4.51元，年增65.8%。

群光電能總經理曾國華表示，積極衝刺高值產品市占，2019年Type-C筆記型電腦電源營收大幅成長6成，大瓦特數筆電及伺服器電源營收年增率超越2成。受惠於產品組合優化及成本控管得宜，7項重要財務指標均創下歷史新高，全年獲利重回雙位數年成長率走勢。

針對武漢肺炎影響，曾國華表示，目前吳江廠、東莞廠及重慶廠均已順利復工，但2月整體產業復工率不高，物流交通也相對困難，影響客戶拉貨進度，預期疫情對2月營收的影響最大。由於中國疫情逐步獲得控制，3月復工率有機會提升到6至8成，預期3月後的出貨狀況有機會較2月顯著提升。

展望2020，曾國華表示，包括PC、智慧家庭、伺服器等產品客戶訂單持續成長，若無系統性風險問題，今年營運不會比去年差。

曾國華指出，雖然武漢肺炎增加了第1季營運的不確定性，但在自動化技術及高價值產品的布局不會停歇，目前還未放棄全年的營運目標，並已啟動中長期的產能擴充及轉移計劃，預計吳江廠及泰國的新產能將於第2季開始陸續展開，期許在新產能及多項高附加價值產品的挹注下，今年營收及獲利再創高峰。

群電董事會今天決議每股配發現金股息3.2元，股息配發率連續7年維持在7成以上，以今天收盤價59.5元計算，現金殖利率約5.37%。（編輯：張良知）1090302