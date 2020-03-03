鴻海車用新品2021年問市 純電動車產品2年後推出

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海董事長劉揚偉表示，車用新產品可望在2021年上市，集團布局電動車和油電混合車領域，包括電池模組和引擎等產品，純電動車相關產品規劃2年後推出。

鴻海今天下午舉行電話法人說明會，展望車用布局，劉揚偉表示，鴻海集團深耕車用零配件，透過與裕隆合作，開發整車設計能力，把車用零配件透過整車設計成為一個平台，供應整車客戶。

他指出，鴻海集團瞄準包括油電混合車以及電動車兩領域，不會僅限於布局電動車，這2年先推出以油電混合車為基礎的產品，純電動車相關產品預計2年後推出。

劉揚偉指出，鴻海集團不會直接參與整車組裝，會發揮供應鏈管理能力。

劉揚偉進一步指出，鴻海會切入車用底盤平台，希望車用零配件標準化和模組化，鴻海會布局電池模組，電池目前沒有規劃，將與電池廠商合作。至於引擎部分，鴻海也會布局。

在車用布局，鴻海在1月中旬公布子公司與飛雅特克萊斯勒汽車公司簽訂合作框架協議，共同開發及生產純電動汽車，及經營車聯網業務。此外2月上旬公佈與裕隆就裕隆轉投資的華創車電技術中心進行策略合作，共同投資新設合資公司，發展汽車相關業務。

劉揚偉指出，鴻海布局汽車整車研發設計，開放共用平台與供應鏈管理，朝向垂直整合服務商和智慧平台服務商目標邁進。（編輯：楊凱翔）1090303