宏捷科2月營收創49個月新高 年增190%

（中央社記者韓婷婷台北3日電）砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠宏捷科無畏疫情及中國手機銷售不佳雙重利空夾擊，2月營收再創高，來到新台幣2.72億元，月增0.81%，年增190%，為近49個月來新高。

宏捷科累計前2個月營收5.41億元，年增161.76%。

宏捷科受惠「去美化」和「轉單效應」持續發威，營運表現持續走高；目前在手訂單仍持續消化中，整體第1季淡季不淡的趨勢不變，預計有機會優於去年第4季。

儘管大陸手機市場銷售表現疲弱，手機用功率放大器（PA）短期可能受到消費市場疲弱出現雜音，但由於台廠具有價格優勢，加上去美化的戰略考量，公司並不悲觀。

另外，大陸加速5G基礎建設帶動WiFi 6滲透率提升，訂單有增無減，垂直共振腔面射雷射（VCSEL）需求也不錯，宏捷科對未來的營運狀況仍然抱持審慎樂觀的看法。

法人預期，隨著大陸新冠肺炎疫情逐漸控制，大陸各地積極復工並加速啟動5G基礎建設建置，將帶動相關需求強勁。

為因應訂單需求，宏捷科自去年第4季開始進行機台去瓶頸，月產能已逐步拉升到10000片，預計第2季有機會拉升到月產能12000片，擴建中的新廠目前已在進行無塵室建置，預計今年第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產。（編輯：楊凱翔）1090303