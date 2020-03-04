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邑昇營運受疫情波及不大 5G產品今年有成果

最新更新：2020/03/04 08:05

（中央社記者江明晏台北4日電）PCB廠邑昇轉型優化有成，2019年毛利率創新掛牌以來高，全年每股賺2.04元，擬配發現金股利1.2元，展望今年，因生產基地在台灣，波及不大，5G週邊產品有望開花結果。

邑昇2019全年合併營收新台幣11.99億元，稅後淨利0.69億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.04元，較2018年分別成長16.07%、75.40%、70%，營運成果較2018年成功轉盈後更為提升。

邑昇說明，2019全年平均毛利率20.73%，較去年同期增加3.6個百分點，為掛牌以來新高表現，主因近年在製程改善提高生產良率，以及高毛利產品比重提升所致。

邑昇董事會通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利1.2元，配發率約58.82%，以3日收盤價25.45元計算，現金殖利率4.72%。受惠3年轉型效益，邑昇今年以來PCB和LED行動照明兩大主要業務穩步發展，現研發更高端HDI產品研發，可應用於5G週邊產品，預期最快今年度即可開花結果。

展望2020年，邑昇營運預期維持審慎正向看法；隨著武漢肺炎持續延燒，邑昇由於生產基地在台灣，目前受疫情波及不大，公司仍備有材料庫存，供應鏈以台灣為主，而上游材料是否受中國停工影響將密切觀察。（編輯：張均懋）1090304

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