手機去年銷量微降1% 研調：疫情無損全球需求

（中央社記者江明晏台北4日電）Gartner指出，2019年全年智慧機銷售量較前年下滑1%，銷量排名依序為三星、華為、蘋果、小米、OPPO，即使疫情衝擊中國首季手機市場，Gartner認為全球需求不會萎縮。

國際研究暨顧問機構Gartner指出，2019年第4季全球智慧型手機銷售量下滑，較前一年同期減少0.4%，2019年全年智慧型手機銷售量下滑1%。

Gartner資深研究總監古普塔（Anshul Gupta）表示：「受惠於北美與新興亞太地區的表現，2019年最終銷量成績比預期稍佳。中國大陸全年智慧型手機銷售量為3.91億支，持續保持領先地位；印度的銷量達1.52億支，取代美國成為2019年智慧型手機銷售量排名第二的國家。」

2019年第4季，前5大手機廠商依序為三星、蘋果、華為、小米、OPPO，其中只有蘋果和小米銷量成長，分別以17.1%與8%的市占率拿下第2與第4；而三星（Samsung）雖然銷售量下滑，仍以17.3%的市占率穩坐冠軍寶座。

蘋果的銷售量在2019年第4季增加7.8%，為連續4季下滑後首度恢復成長。Gartner指出：「iPhone 11系列售價策略相較於iPhone XR略低，加上前幾代產品也在第4季降價促銷，推升iPhone需求增加，讓蘋果重新奪回市場第2名寶座。」

蘋果第4季在中國大陸的銷量成長39%，表現尤為強勁；其他在英國、法國、德國、巴西和印度等成熟及開發中市場的表現也相當出色。此外，Gartner分析師預計蘋果將於2020年第3季推出首款5G智慧型手機，可望鼓勵已開通5G網路服務國家的使用者換機。

2019年第4季小米智慧型手機銷售量總計3240萬台，較去年同期增加16.5%。古普塔表示：「紅米（Redmi）機型的價格與效能帶動小米智慧型手機銷量，加上小米在新興亞太地區的出色表現，讓小米擠下OPPO成為全球第4大智慧型手機品牌。」

2019年全球智慧型手機銷量前5大排名為三星、華為、蘋果、小米、OPPO；龍頭依舊是三星，全年銷售增加0.4%，達2.96億支，主要原因在於三星在2019年成功改造旗下中階和入門款的智慧型手機。為吸引價格敏感的高階智慧型手機使用者，三星在2019年1月推出Galaxy S10 Lite和Galaxy Note 10 Lite兩款手機，並於近期發布一款全新的折疊式智慧型手機以抗衡華為。

就成長速度來觀察，2019年華為大幅領先其他品牌，全年增幅達18.6%，使華為超越蘋果拿下年度全球第2大廠商的寶座。為因應美國將禁令再次延長，華為積極擴張在中國的版圖，使其2019年在中國大陸的智慧型手機市占率成長37%。然而，Gartner表示：「2020年華為若持續面臨美國科技輸出禁令，將嚴重衝擊該公司智慧型手機在國際市場的前景。」

此外，Gartner指出，雖然武漢肺炎疫情將對中國2020年第1季智慧型手機需求帶來負面衝擊，但Gartner認為這段時期全球智慧型手機市場的需求並不會隨之萎縮。（編輯：張均懋）1090304