工廠買不到產業用口罩 沈榮津：協助業者媒合

（中央社記者吳柏緯台北4日電）經濟部徵用醫療用口罩投入防疫工作，民進黨立委黃秀芳指出，有些地方工廠向她反映，無法購得產業用口罩，影響勞工健康。經濟部長沈榮津表示，產業用口罩未被徵用，已經啟動溝通媒合平台，確保工廠都能購得足額口罩。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案，總金額上限新台幣600億元。

黃秀芳質詢指出，有地方的工廠反映，由於經濟部徵用口罩投入防疫，連帶造成原本產業用的口罩一併斷貨，工廠無法購得，恐怕會影響勞工健康，因此呼籲經濟部應該要針對醫療用與產業用口罩，採取分別管制。

經濟部長沈榮津表示，僅徵用醫療用口罩，並沒有徵用產業用口罩。在徵用政策剛開始執行的時候，確實有一些口罩廠誤以為全數被徵用，因此停止出貨，為了應對這個情況，經濟部工業局已經建立了一個溝通平台，串聯工廠與口罩廠，讓雙方可以確認供給與需求，確保供需平衡。

對於黃秀芳指出的情形，沈榮津認為，應該是部分口罩廠誤會，擔心販賣產業用口罩會被取締。他強調，如果仍有工廠沒有口罩可買，將會透過工業局建置的平台，協助媒合。（編輯：郭無患）1090304