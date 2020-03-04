振興抵用券電子紙本並行 工商界：效益更大

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）政府規劃新台幣20億元振興抵用券。工商界表示，發放抵用券對業者來說不無小補，且採電子、紙本並行，對不習慣手機支付的族群使用更簡易，抵用券有望發揮更大效應。

受到武漢肺炎疫情影響，經濟部規劃20億元振興抵用券，經濟部表示，適用於餐飲、商圈、夜市、藝文四大類，預估全台有35萬家業者適用，每份發放600元至800元，振興抵用券將採電子、紙本並行，待疫情緩和後，大概執行半年到一年時間。

對此，商總理事長賴正鎰表示，根據商總調查，商業、服務業等內需型業者對2月業績不樂觀，預估將較1月大減5成，甚至有客運業者、小型旅宿業者評估業績將僅剩下2成。

他說，振興抵用券適用類別包含餐飲、商圈、夜市等，也是受波及較大的業別，發放抵用券對業者來說「不無小補」。另外，抵用券採電子、紙本並行，對不習慣使用手機支付、年紀較長的族群來說更加友善，抵用券有望發揮更大效應。

中小企業總會理事長李育家也說，餐飲業者受到疫情影響，業績已經大幅下降，政府發放振興抵用券對業者來說是不無小補。

不過，賴正鎰建議，振興抵用券每份發放600元至800元，但武漢肺炎疫情衝擊層面廣，若能將振興抵用券預算擴及至100億元，每份振興抵用券達千元時，帶來效應將會更大。

他也說，台灣疫情控制得宜，若能在3月底前控制，呼籲政府趕在儘速發放振興抵用券，民眾也能趁著連續假期使用抵用券，儘速彌補業者先前因疫情流失的業績。（編輯：鄭雪文）1090304