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疫情不確定影響經濟 陳美伶：沒有悲觀權利

最新更新：2020/03/05 10:10

（中央社記者潘姿羽台北5日電）立法院經濟委員會今天邀請國發會進行報告，國發會主委陳美伶受訪時談及武漢肺炎對經濟的影響，直言到目前為止，還處在不確定狀態，不能夠過於樂觀看待，「但也沒有悲觀權利，只有不斷努力」。

主計總處2月將2020年經濟成長率下修0.35個百分點至2.37%，陳美伶表示，疫情到現在還沒有真正穩定，後面會如何擴散也還不清楚，加上中國是世界工廠、也是世界市場，中國的復工狀況如何，上述因素都會影響未來景氣及經濟復甦狀況，這些都不能忽略；政府必須非常審慎來做評估，把應該做的努力一項也不放過，應該還是可以穩住。

陳美伶也說，美國商會剛公布「2020商業景氣調查」，內容指出，在台企業對台灣景氣還是有信心，由此可見，在全體國民對防疫有信心的前提下，景氣復甦只要穩住，還是能有很好成績。

至於媒體關注的製造業斷鏈問題，陳美伶說明，雖然製造業因對中國依賴程度不同，可能產生斷鏈危機，經濟部已經有去了解廠商情況，據了解，廠商短時間先用庫存存貨，並往東南亞、歐美或是台灣本地尋找替代方案，「當然我們還是希望疫情不要拖太久」。（編輯：張均懋）1090305

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