群電前2月營收年減12% 法人看好復工率拉升

（中央社記者韓婷婷台北5日電）群光電能2月合併營收新台幣15.12億元，月減38.09%，年減22.25%，累計前2月營收39.54億元，年減12.8%。法人預估，隨著復工率拉升，第1季年減可望控制在1成以內。

群光電能總經理曾國華表示，受到新冠肺炎疫情干擾，2月整體產業復工率不高，交通物流也有諸多限制，造成當月客戶拉貨遞延。不過中國疫情逐步獲得控制，中國政府也積極支持企業復工，因此群光電能復工率目前已提升至近7成。

曾國華表示，目前正加快生產進度，預期出貨狀況可望在3月之後有明顯彈升。整體第1季營收年減下滑可望逐步收斂。

群電2019年合併營業額344.15億元，年增10%，合併毛利56.34億元，年增28.5%。群電去年合併營業淨利達22.0億元，年增54.7%，稅後淨利為17.2億元，年增67.0%；每股稅後純益則為新台幣4.51元，年增65.8%。

群電2019年繳出亮眼成績，包括合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、營益淨利率及股東權益報酬率等7項重要財務指標均創下歷史新高。群電董事會決議每股配發股息3.2元，配息率維持在7成以上。

展望2020年，曾國華表示，包括PC、智慧家庭、伺服器等產品客戶訂單持續成長，如果沒有系統性風險的問題，今年營運不會比去年差。（編輯：楊凱翔）1090305