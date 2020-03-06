金控徵才陸續開跑 想捧金飯碗民眾注意了

（中央社記者潘姿羽台北6日電）想要捧金飯碗的民眾注意了，金融業陸續啟動徵才計畫，開發金控、元大金控、富邦金控、全球人壽等均啟動2020儲備幹部（MA）甄選，希望延攬優秀新血，為集團成長添加戰力。

金融業平均薪資高、年終表現優秀，是許多人眼中的金飯碗，不過市場競爭激烈，為了保有競爭力，金融業每年多會在農曆年後啟動徵才計畫，延攬優秀人才。

中華開發金控表示，2020菁英發展計畫即日起開始收件，至3月底截止，最快今年7月展開儲備幹部培訓，預計招募20名，凡國內外研究所畢業，中、英溝通表達流利，科系不拘，將有機會獲得量身打造的輪調計畫，從專案任務導向與海外學習計畫中歷練，擴展國際視野。

開發金控發言人張立荃指出，數位浪潮來襲，金融從業人員所面臨的挑戰前所未見，開發金控近年積極發展為全方位的金控集團，不只原有的創投、私募股權投資業務，也擴及商銀、證券與壽險業務；因此開發金希望招募來自各領域、願意接受跨界新挑戰的人才，加入開發金控的新血行列。

為了因應金融科技與國際化發展趨勢，元大金控2020年MA計畫預定招募6大類職務、共30位MA，為歷年來徵才人數最多，並於3月11日舉辦記者會說明細節。

富邦金控2020年持續廣徵優秀年輕新血加入，各子公司合計招募需求逾6800人，同時招募18個組別創新高、60位MA；其中MA招募組別最多元，今年徵才重點包括金融科技、大數據分析與數位行銷等Fintech相關，及風險控管、國際財務會計的專業人才，也期待吸引跨領域發展的資訊科技或數理統計人才加入，以及具備國際大型會計師事務所工作經驗者轉職挑戰。

全球人壽第六屆MA招募自即日起至4月13日止，歡迎應屆畢業生與擁有2至5年保險相關工作經驗者報名。

全球人壽人資長陳幸琦表示，全球人壽在金融科技浪潮下，正持續積極進行保險科技轉型，因此相當重視多元部門均衡發展，除了延攬各類不同專業的人才加入組織，並透過MA計畫、實習生計畫及ATCC大賽（全國大專院校商業個案大賽）等多管齊下，促進組織年輕化，期許將新一代思維和創意帶入全球。（編輯：趙蔚蘭）1090306