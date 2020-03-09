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杏一去年EPS4.7元 配3.6元現金

最新更新：2020/03/09 10:51

（中央社記者韓婷婷台北9日電）杏一醫療今天公告去年財報，稅後盈餘新台幣1.4億元，年成長24.76%，稅後每股淨利（EPS）為4.7元，董事會擬配發3.6元現金股利，配發率76.6%。

杏一2019年營運成績打破歷史新紀錄，全年營收53.05億元，較2018年46.33億元成長14.51%。稅後淨利1.4億元，年成長24.76%，稅後每股淨利（EPS）4.7元。董事會決議配發3.6元股利，配發率76.6%，按上周五收盤價73.3元計算，殖利率高達4.91%。

杏一也同時公布2月營收，防疫商品熱銷加上新展店6個門市，推動杏一2月合併單月營收衝上4.71億元，較去年同期成長35.04%，再創歷史同期新紀錄。

杏一表示，因新冠肺炎影響，宣導大醫院「暫緩」非必要醫療行為，民眾相對減少至大醫院就醫、且各醫院為避免院內感染，亦規範探病政策等，社區型門市受惠於防疫商品成長，2月業績大幅增進。

杏一指出，主要營收來自各門市的銷售業績貢獻，目前全台門市共255家分店，去年共擴增14家門市。為台灣最大醫療健康連鎖門市。（編輯：趙蔚蘭）1090309

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