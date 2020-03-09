力積電擬暫停公開發行 加速上市櫃腳步

（中央社記者張建中台北9日電）力積電今天宣布，將於今年中暫時停止股票公開發行，進行力晶減資轉換力積電股票，以加速上市櫃腳步，換股完成後將再申請公開發行，預計第4季前完成登錄興櫃準備。

晶圓代工廠力積電目前由母公司力晶科技控股，力晶計劃透過減資換股方式，讓力晶廣大的股東取得力積電股權，並享有力積電前進資本市場權益。

經與主辦券商、會計師與律師多方詢問確認後，力積電表示，在現行公開發行公司的法律架構下，減資換股、股東轉讓等程序較多且複雜，恐延宕力積電股票登錄興櫃及上市櫃時程。

力積電指出，公司計劃以短暫停止公開發行，盡速完成力晶減資換股作業，再恢復公開發行的方式，作好股票登錄興櫃的前置作業。

力積電表示，公司預計在6月下旬的股東常會提案停止公開發行，如獲大多數股東支持通過，股東會後將立即執行，並展開力晶減資將原股東持股轉換為力積電股票的程序，完成後力積電將再申請公開發行。

據規劃，力積電將在今年第4季前完成股票登錄興櫃的準備作業，隨後將積極展開申請股票上市櫃的相關程序。

力積電指出，隨著世界級大客戶引進，目前代工產能已趨近滿載，透過製程技術推進、代工產品多樣化及客戶優化等長期策略的推動，再加上整體記憶體市場景氣回溫可期，今年營運可望轉虧為盈。（編輯：楊玫寧）1090309