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疫情蔓延衝擊台股 金管會：必要時將採穩定措施

最新更新：2020/03/09 18:00

（中央社記者劉姵呈台北9日電）肺炎疫情全球蔓延，台股今天大跌逾300點。金管會表示，必要時會採取相關穩定措施，但台股在亞股中表現相對抗跌，且因高殖利率特性成交量爆巨量，顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。

全球疫情蔓延，美股期貨電子盤上午重挫，加上原油價格下跌補刀，拖累亞股今天同步走跌，台股也開低走低，收盤重挫344.17點，為10977.64點，跌幅3.04%，成交金額新台幣2309.72億元。

金融監督管理委員會證期局今天表示，儘管各國股市短期因肺炎疫情影響受衝擊，但長期仍將回歸基本面，台灣上市櫃公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至今年2月底止，本益比約18.46倍，現金殖利率達3.90%，若加計股票股利為4.06%。

證期局說，在各國及美國聯準會（Fed）啟動降息後，台股的高殖利率特性，將吸引更多國際投資人關注。

證期局也表示，截至今天收盤為止，台股加權股價指數下跌3.04%，同時段小於日本跌幅6.08%、韓國跌幅4.24%、新加坡跌幅4.57%、香港跌幅3.82%等亞洲其他主要市場，台股整體表現相對抗跌。

證期局指出，儘管今天各類股呈現下跌狀況，但僅約有20餘檔跌停，顯示目前市場仍有投資買盤。

金管會表示，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務影響及相關資訊的及時揭露。

金管會說，台灣目前防疫工作持續高規格佈署，使疫情仍在可控範圍，且台商回流及轉單效應也有助於台股基本面，呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面變化情形，倘若股市發生非理性下跌情事，金管會會在必要時採取相關穩定措施。（編輯：紀淑芳）1090309

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