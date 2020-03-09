全家2月營收增溫 3大動能加持

（中央社記者江明晏台北9日電）雖有疫情干擾，但全家便利商店受惠於店數、EC（電子商務物流）件數、以及鮮食業績3大成長，2月合併營收60.9億元，年增6.2%，前2月營收也年增8.9%。

全家便利商店今天公布2月合併營收新台幣60.9億元，年增6.2%，累計前2月營收130.93億元，年增8.9%。

全家說明，去年農曆新年落於2月，今年落於1月，綜觀1至2月營收整體成長8.9%，2月單月也年增6.2%，雖2月受到新冠肺炎影響，但受惠於店數、EC件數、以及鮮食業績3大成長，整體維持成長趨勢。

全家指出，其中鮮食成長7%，在開工、情人節、二二八連假的連番優惠活動，以及草莓季相關新品上市下，帶動現煮飲料成長超過1成5，霜淇淋年增超過兩成；而健康環保概念素材如植物肉、超級大麥的創新運用，適逢消費者健康意識提升，致調理麵、沙拉等品類成長近1成。而生鮮冷凍的鮮食品類，也成長近4成。

一般商品中，全家觀察，因疫情所帶動的成長品類，也與內食需求提升、補充身體營養、維持家中基本生活物資等有關，包含罐頭食品、保健飲品、衛生紙濕紙巾等日用品、大包裝點心零食等。

展望3月營運，全家看好抹茶季相關新品將成為話題；鮮食冷凍新品、母親節預購展開的網購冷凍食品、防疫概念日用品主題行銷活動、疫情商機下的EC網購趨勢，都將成為營收的動能。（編輯：鄭雪文）1090309