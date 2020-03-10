巴西股市重挫12.16% 20年來單日最慘跌勢

（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）國際油價崩跌後全球市場普遍緊張，引發對全球經濟衰退的擔憂，巴西股市今天出現1998年以來最慘烈的單日跌勢，聖保羅B3指數暴跌12.16%，收85460點。

今天美元兌巴西幣匯率收盤升2.03%，達4.728元。

巴西經濟諮商公司Economatica數據指出，今天股價下跌最嚴重的是國營巴西石油公司（Petrobras），隨著國際油價崩跌，股價暴跌近30%，公司市值損失910億巴西幣，從6日收盤的3069億元減至2158億元。

今天國際油價狂瀉近25%至30美元左右，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘跌勢。

聖保羅Trigono金融諮商公司資金管理專家羅傑（Werner Roger）指出，許多投資人在恐慌中做出反應，但沒有人知道市場經歷壓力的持續時間或強度，因為每天都有新事件出現，如果是好事，可以馬上扭轉乾坤；如果是壞事，情況將更惡化。

無論如何，全球股市下跌引發市場對經濟衰退的擔憂，加上武漢肺炎疫情擴散影響全球生產鏈，強迫取消航班和產業行銷活動、體育賽事等，導致旅遊業低迷不振。

巴西中央銀行今天公布最新「焦點」（Focus）報告指出，金融分析師將2020年巴西經濟成長預期從2.17%下修至1.99%。

雖然如此，巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）今天表示，政府經濟團隊一點都不擔心，因為巴西已經歷太多類似動盪情況，懂得如何採取建設性態度應對。（編輯：王永志）1090310