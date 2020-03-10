疫情致工作天數減少 VHQ-KY 2月營收年減逾3成

（中央社記者吳家豪台北10日電）影視特效製作公司VHQ-KY今天公布2月合併營收新台幣8132.5萬元，月減15.2%，年減30.8%，主要在於2月為武漢肺炎疫情擴散高峰，整體工作天數減少所致。

VHQ表示，2月產能約達7成，VHQ是北京唯一一家順利在2月10日通過政府衛生安全檢查，恢復上班的影視後製公司。近日中國政府發布多項政策扶持中國影視產業，增加創作補貼、宣傳費用補貼等多項特殊政策方案，將有助於中國影視產業復甦。

VHQ樂觀預估，待疫情逐步獲得控制，交通運輸狀況排除後，產業蓄積的動能將持續發展；且隨各地政府的防疫規定，VHQ也會隨時做好各項準備，並配合各項政策持續努力。

VHQ表示，在大陸疫情逐漸控制情況下，近期一些影視劇組團隊已紛紛開始進行場景設計等前置工作，顯示整體中國影像市場需求維持穩定，預估隨近期製作公司陸續恢復開拍及試映作業，整體影視產業可望呈現V形成長。

展望未來，VHQ表示，隨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸穩定，VHQ在電影、電視劇與網路劇方面的後製業務可望恢復成長趨勢，VHQ將持續拓展電商廣告後製業務，並積極爭取歐美大型自製劇的後製訂單，進一步提升VHQ在整體特效後製業務的技術含量及製作規模。（編輯：楊玫寧）1090310