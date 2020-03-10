上市櫃金控前2月賺逾730億 富邦金蟬聯獲利王

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉、潘姿羽台北10日電）不畏肺炎衝擊，整體上市櫃金控累計前2月稅後純益約為新台幣730.28億元，年成長逾3成。其中，富邦金以每股稅後純益（EPS）1.45元，持續蟬聯EPS獲利王。

上市櫃金控獲利今天全數出爐，受到武漢肺炎疫情蔓延影響，衝擊全球股債市，連帶拖累多家民營金控今年前2月獲利，包括元大金、玉山金、台新金及永豐金前2月獲利都較去年同期衰退7至10%。

金控主管坦言，由於中國疫情延燒，牽動各國防疫風險提高，持續拖累全球資本市場表現，壓抑相關證券業務及直接投資評價，加上防疫期間也衝擊觀光旅遊及購物消費，進而削減銀行子公司授信與信用卡等業務收入。

觀察整體上市櫃金控累計前2月稅後純益約為730.28億元，卻較去年同期成長約36%，其中，富邦金、國泰金、中信金、新光金因旗下壽險子公司仍維持獲利水準，前2月獲利皆較去年同期有大幅成長。

其中，今天壓軸公布的富邦金2月單月稅後純益有53.05億元，較去年同期成長23%；累計前2月稅後純益則有148.19億元，較去年同期大幅成長85%，EPS為1.45元，持續蟬聯金控EPS獲利王。

富邦金表示，主要受惠於子公司富邦人壽2月獲利為25.94億元，仍較去年同期成長39%，累計前2月稅後淨利85.79億元，較去年同期大幅成長357%。

富邦壽表示，主要受惠於投資績效表現亮眼，今年前2月初年度保費收入（First Year Premium）達257億元；總保費收入（Total Premium）為915億元，表現維持穩定。

另外在公股金控方面，兆豐金、第一金、合庫金及華南金4家公股金控2月稅後純益合計為51.52億元，較1月份衰退16.49%。

金控主管表示，主要是因為包括利息、手續費減少及寶德能源聯貸案踩雷，陸續提存呆帳等原因。

寶德能源聯貸案中，兆豐銀曝險約21億元，一銀曝險約15億元，華南銀曝險約8.26億元，另外合庫也有曝險部位。目前僅兆豐有提列呆帳約4至5億元，一銀提呆約2.5億元，預估之後陸續提呆，將對獲利表現造成影響。（編輯：楊凱翔）1090310