疫情延燒宅經濟升溫 OTT掀眼球之爭

（中央社記者江明晏台北11日電）OTT興起，消費者觀影習慣改變，進而帶動電視盒市場成長，加上近日武漢肺炎疫情未平，刺激「宅經濟」發燒，業者在此期間出招連連，大搶眼球商機。

隨OTT興起，帶動有線電視剪線潮，去年全台有線電視收視戶首度跌破500萬大關。據資策會MIC數據，消費者觀看OTT影音最常使用的裝置為電視，去年較前年大幅成長260%，民眾習慣改用電視機上盒追劇、看電影，呈現OTT電視化趨勢。

亞太電信瞄準「剪線族」，與大通電子合作，推出結合OTT+電視盒的影視包，提供更貼近消費者體驗的服務。

亞太電信旗下Gt TV並持續豐富頻道內容，展開異業合作，會員數成長近2成，目前是業界擁有最多直播頻道的行動第四台，包含新聞、體育、戲劇、娛樂等超過160個頻道。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，不少民眾選擇減少出門，待在家裡追劇，台灣大寬頻與凱擘大寬頻也推出「HD148高畫質A、B雙套餐」，月付148元，就可看電影、娛樂、知性紀實等頻道內容，機上盒myVideo「單點強檔」則上架冰雪奇緣2、野蠻遊戲：全面晉級、白頭山：半島浩劫等電影。

另外，機上盒「myVideo豪華月租」則推出由myVideo與76号原子共同出品、獨家推出的台灣驚悚系列戲劇「76号恐怖書店之恐懼罐頭」，改編自網路論壇人氣短篇連載系列「恐懼罐頭」，3月15日起每週日更新集數。（編輯：林興盟）1090311