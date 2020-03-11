股東會防疫 顧立雄：會要求設發燒隔離區

（中央社記者劉姵呈台北11日電）立委憂心疫情衝擊上市櫃公司年報與股東會狀況，金管會主委顧立雄今天說，108年度年報最晚須在4月底前出來，若疫情擴大可更改已公告的股東會開會地點，另針對要投票的發燒股東設隔離區。

多位立委上午於立法院財委會關注多家有投資中國的上市櫃公司，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情衝擊，108年年報無法如期在3月27日前出爐。

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，據了解，目前多數公司都可用替代查核方式完成財報，僅有少數不行的公司會在3月27日前來申請延後；至於有多少家，他說，「目前看起來不多。」

顧立雄表示，已和4大會計師事務所協商，年報可用替代查核方式，包括視訊、郵件等來作驗證。

他說，若會計師願意用替代查核且出具無保留意見，表示對這家企業有一定信任度，第2季核閱工作要考量期初餘額的合理性，要再作一次查核。

若無法如期公告年報的公司，顧立雄則說，會在公開資訊站以匯總列表方式作揭露，但不會放在財務警示專區，以免投資人誤會。

另方面，多位立委也關注上市櫃公司召開股東會時間與地點是否須分散，顧立雄說，目前會請集中保管結算所作統計調查，研議針對一天只能召開100家股東會的上限作放寬；一旦疫情擴大，目前比較傾向是變更股東會地點。

顧立雄說，已與經濟部討論後，還是會依照規定召開實體股東會，但為避免造成群聚感染，鼓勵股東採電子投票，但如果去現場的股東人數少，也可以採行「梅花坐」、距離一公尺等方式因應，下週會再發布股東會開會防疫指引。

若股東體溫過高，顧立雄表示，原則上不建議進場投票，但為了維護股東權益，金管會會要求各公司要設立隔離區，讓發燒的股東可在隔離區內以可觀看現場直播、且可提出臨時動議的方式進行。

顧立雄也說，雖未硬性規定各公司股東會要發放口罩，但仍希望股東自己能作好防疫措施。（編輯：張均懋）1090311