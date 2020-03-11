台達電估第2季業績回升 全年成長目標不變

（中央社記者韓婷婷台北11日電）台達電今天召開線上法說會，經營團隊表示，目前大陸工廠返工率已達90%，缺料問題也陸續解決，預計第2季業績回升，全年的營運目標仍維持成長的看法不變。

目前大陸生產基地占台達電約70%比重，針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）對生產端的影響，台達電執行長鄭平今天表示，春節過後人員回流比率低，原料也出現短缺問題影響2月業績，不過2月底已陸續解決，目前回工率達90%，缺料問題也陸續解決中，隨著供應商產能陸續恢復，問題看來已不大，希望能恢復正常。

台達電董事長海英俊則指出，第1季會受到影響，包括毛利率也會下滑；不過很多需求是被壓住的，很多客戶還在催貨，產能及運輸的關係有些產品還運不出去，相信壓很久的需求會再補回來，預期第2季業績會回來很多。現階段仍維持先前看法，全年預估並沒變。

台達電已在廠區架設口罩生產線，後天可開始生產，一天生產量超過3萬個，足夠自己使用，另外酒精等防疫清潔用品也沒問題。

海英俊表示，目前疫情持續變化中，市場混沌不清，仍密切觀察中，若以疫情發生前，先前預估的情形，被動元件、資料中心、電動車、風扇、伺服器等產品都會成長，5G看起來也受到影響，發展沒那麼快，與消費型相關的電源產品則會受到影響，另外工業自動化IA事業部短期也會受到衝擊。

他指出，美中貿易戰才剛告一段落、武漢疫情又來，IA受到黑天鵝影響較大，不過長期自動化設備趨勢不變，今年將會加大在軟體端的投入，持續開發新產品提升產品競爭力。

電動車進展上，海英俊表示，台達在電動車零組件深耕多年，過去只有特斯拉較積極，今年傳統車廠積極加入戰局，會推出很多新車款，預計台達今年在電動車零組件領域將有很大的成長。

不過海英俊也特別提到，現在電動車遇到較大的問題是油價的議題。擔心油價持續這樣跌，如果維持在30元上下低水準，對電動車市場有絕對的影響，就看電動車廠的因應措施。

至於產能分散配置問題，鄭平表示，中國產能暫時不會增加，泰國及印度正在進行新產能建置，未來會以這兩個地方的產能因應未來的成長需求。印度廠預計今年4月至5月開始投產，初期以因應當地需求為主，包括TV、工業自動化等產品。泰達廠在購併後，也已納入自動化改造計畫中，同時也正進行原物料採購當地化的轉換，目前來自中國的原物料比重還有30%，希望降低至10%。（編輯：林興盟）1090311