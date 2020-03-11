更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／布口罩12日起開放出口 助海外國人防疫
生活

武漢肺炎／布口罩12日起開放出口 助海外國人防疫

疫情衝擊日本觀光 京都飯店崩盤價住一晚僅1000日圓
國際

疫情衝擊日本觀光 京都飯店崩盤價住一晚僅1000日圓

口罩實名制2.0預購網址公布 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0預購網址公布 10大QA一次看

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

川普拚經濟措施只聞樓梯響 美股期指一度挫3%

最新更新：2020/03/11 18:39

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國總統川普表示，他將宣布一項對抗武漢肺炎疫情衝擊的重大經濟措施，卻遲遲沒下文，美國股市指數期貨今天一度大跌3%。

川普9日召開記者會提及減稅可能性，並說希望幫助受疫情重創的航空與遊輪產業。

市場投資人靜候川普的重大經濟措施細節出爐，但政府官員遲遲未能提供具體細節，美股標準普爾500指數期貨一度挫跌3%，最新報跌幅超過1.5%。

繼美國聯邦準備理事會（Fed）上週降息後，英國央行今天也決議調降基準利率50個基點至0.25%，以提振受到武漢肺炎疫情衝擊的經濟。英國政府今天也將宣布預算支出措施。

歐洲央行明天將舉行決策會議，料加入全球央行祭出寬鬆貨幣政策對抗疫情危機的行列。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）全球市場策略師克萊格（Kerry Craig）說：「我們昨天看到市場跌深反彈，但這種走勢難持續。」

他還說，政府反應若慢半拍，恐升高「就業成長下滑、失業率攀升的風險」，這種情況難以逆轉，將不易在今年稍後重返成長」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090311

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報