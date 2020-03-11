川普拚經濟措施只聞樓梯響 美股期指一度挫3%

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國總統川普表示，他將宣布一項對抗武漢肺炎疫情衝擊的重大經濟措施，卻遲遲沒下文，美國股市指數期貨今天一度大跌3%。

川普9日召開記者會提及減稅可能性，並說希望幫助受疫情重創的航空與遊輪產業。

市場投資人靜候川普的重大經濟措施細節出爐，但政府官員遲遲未能提供具體細節，美股標準普爾500指數期貨一度挫跌3%，最新報跌幅超過1.5%。

繼美國聯邦準備理事會（Fed）上週降息後，英國央行今天也決議調降基準利率50個基點至0.25%，以提振受到武漢肺炎疫情衝擊的經濟。英國政府今天也將宣布預算支出措施。

歐洲央行明天將舉行決策會議，料加入全球央行祭出寬鬆貨幣政策對抗疫情危機的行列。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）全球市場策略師克萊格（Kerry Craig）說：「我們昨天看到市場跌深反彈，但這種走勢難持續。」

他還說，政府反應若慢半拍，恐升高「就業成長下滑、失業率攀升的風險」，這種情況難以逆轉，將不易在今年稍後重返成長」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090311