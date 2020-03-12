永冠-KY風機鑄件出貨看佳 法人估第2季業績轉盈

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鑄件大廠永冠-KY3月生產力看復甦，法人估可回到去年第4季的70%水準，第2季可望轉盈，預估今年風機鑄件出貨目標維持不變。

展望今年營運，永冠-KY指出今年再生能源類營收占比將延續去年第4季的趨勢，保持在60%以上，是今年主要成長動能。

在注塑機以及產業機械市場方面，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響擴及全球，公司對兩產品線展望相對謹慎保守。

展望今年度出貨量目標，永冠-KY預估在去年出貨量16.4萬噸基礎上再成長10%到20%，出貨量約18萬噸到19.6萬噸。

展望第1季營運表現，永冠-KY指出，預期3月生產將可恢復至7成的產能，並逐漸恢復正常生產，預期第1季營收將會因疫情情況受到較大影響。

本土法人報告預估，永冠-KY第1季出貨量可能年減30%，第1季可能出現虧損，不過永冠-KY今年單季業績可逐步向上，預計第2季起可望轉盈獲利。

展望今年，法人預估永冠-KY風機鑄件出貨目標不變，有機會年增超過6成，動能來自中國與歐洲市場的強勁需求。

永冠-KY去年合併營收新台幣79億元，較前年增加27.5%。去年出貨噸數16萬4117噸，較前年增加22.9%。各產品應用占營收比重，其中再生能源類占55.4%、注塑機占20%、產業機械占24.6%。

去年合併毛利率17.3%，較前年13.4%增加3.9個百分點，去年稅後淨利1.64億元，較前年虧損2.74億元轉盈，去年每股稅後純益1.54元，較前年每股虧損2.48元轉盈。（編輯：張均懋）1090312