疫情恐衝擊全球經濟 半導體庫存疑慮升溫

（中央社記者張建中新竹14日電）武漢肺炎疫情持續延燒，全球經濟恐將遭受衝擊，市場對半導體產業庫存疑慮也隨著升溫，不僅台積電可能面臨客戶砍單壓力，記憶體市場也將提前反轉。

武漢肺炎爆發以來，晶圓代工廠台積電因製造重心在台灣，且5奈米製程將於今年第2季量產，具技術領先優勢，法人先前普遍認為，台積電5奈米與7奈米接單暢旺，營運受影響應相當有限。

記憶體業界也看好，疫情推升遠端服務及宅經濟需求升溫，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供不應求態勢確立，產品報價可望走揚。

只是隨著中東、歐洲與美國疫情急速擴散，世界衛生組織（WHO）宣布疫情已成為全球「大流行」，各地防疫措施紛紛升級，全球經濟遭受衝擊的疑慮也隨著升溫。

市調機構集邦科技預期，今年筆記型電腦出貨量恐將衰退9%，衰退幅度將高於先前預估的2.6%；智慧手機出貨量將衰退7.5%，衰退幅度也將高於先前預估的3.5%水準。

隨著終端產品出貨下滑，記憶體需求勢必連帶下修，集邦科技認為真正的挑戰將從第3季開始，預期因需求萎縮，庫存去化不易，將大幅削弱記憶體採購力道，價格漲幅將受到抑制，NAND Flash價格更可能轉跌。

外資也預期，台積電第2季因終端需求疲軟及庫存水位升高，12吋成熟製程的產能利用率可能趨緩，業績恐將季減5%至9%，並面臨客戶砍單壓力，第3季業績將僅溫和回升。（編輯：趙蔚蘭）1090314