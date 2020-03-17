趁疫情調養生息 amba西門館歇業3個月裝修

（中央社記者江明晏台北17日電）疫情重創觀光市場，繼台中亞緻飯店宣布熄燈、部分飯店傳出無薪假後，國賓飯店旗下品牌amba西門町據點將在4月1日起歇業3個月，計劃趁疫情期間進行10年一度的大裝修。

觀光業遭疫情波及，飯店業者調整營運計畫應變，台中亞緻大飯店挺不住，宣布3月9日熄燈，同為麗緻餐旅集團旗下的台北亞都麗緻飯店、全台部分飯店也傳出實施無薪假，還有許多飯店據點趁著這波疫情進行裝修。

國賓飯店旗下品牌amba西門町據點將在4月1日起歇業3個月，規劃進行10年一度的大裝修後，再重新開幕。

amba對中央社記者表示，肺炎疫情對amba西門町據點的影響一定會有，但西門據點以散客為主，住房率表現向來很穩定，若單層逐步裝修對房客會造成影響，且時序會拉很長，因此把本來就在去年度規劃近10年一度的大裝修，趁疫情時期，濃縮在3個月內完成，預計4月1日起至6月底前暫時歇業，但宴席訂房等行政作業仍會維持，而其他人員則會暫時轉至中山館與松山館服務。

amba意舍酒店在台北有3個據點，分別為中山amba、松山amba，西門amba。amba說明，目前只有西門館有暫時閉館裝修的計畫，其他館目前如常營業。

根據財報揭露，amba隸屬的子公司群欣在2018年賺新台幣2043萬元，去年前3季賺1022萬元。

事實上，有不少五星酒店也趁著這波疫情之際裝修，台北晶華酒店以日客為主，港澳客在被限制入境後，貢獻已變成零，晶華也趁此時機進行部分樓層整修，盼調養生息後，迎接疫情落幕後的住房需求。

寒舍集團旗下酒店包含台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐，4家飯店也陸續將旗下餐廳、住宿設施的整修工作，與設備升級計畫提前。（編輯：趙蔚蘭）1090317