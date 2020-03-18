外資連9日大賣 市場人士：台股恐回測10年線

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美國期貨電子盤重挫，台股受驚嚇大跌220點逼近10年線9110點，外資法人連9日賣超，台股跌幅已逼近2成。市場人士指出，不排除回測10年線。

今天午盤過後美國期貨電子盤下殺超過800點，拖累亞股相繼走跌，台股受驚嚇急跌220點，不僅跌破9300點，終場台股收在今天最低點9218點，逼近10年線約9110點。

加權股價指數終場收9218.67點，下跌220.96點，跌幅2.34%，成交值來到新台幣2097.54億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣316.07億元。其中自營商賣超35.12億元，投信買超4.79億元，外資及陸資賣超285.74億元。

外資已經連續9個交易日賣超台股，從3月6日起迄今累計賣超達新台幣2651.86億元，使得台股這段期間大跌2296點，跌幅達19.9%。

若從外資賣超個股來看，根據證交所統計，金控股成為重災區，其中外資法人賣超玉山金達4.76萬張最多，其次賣超中信金達4萬張，第一金排名第3外資賣超達3.24萬張。

台積電持續成為外資法人提款標的，今天賣超達3.24萬張，外資法人已經連續10個交易日賣超台積電達32.96萬張。

從外資買超個股來看，富邦VIX仍是外資法人追捧避險標的，外資買超4.06萬張最多，其次是元大台灣50反1，外資買超1.64萬張。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股大漲大跌走勢不穩，今天美國期貨電子盤又下殺，拖累亞股相繼走跌，此外外資法人持續賣超，使得台股今天再度下挫。

展望台股後市，儲祥生指出，武漢肺炎疫情在歐美等地蔓延，市場恢復正常經濟活動的時程延長，預期要到下半年才逐漸回穩，不過中國大陸疫情可望在3月底回穩，4月開始經濟活動逐漸回溫。台股到3月底仍需密切關注外資法人動向。

不具名市場人士指出，外資法人可能受到贖回海外ETF債券影響賣壓沉重，加上歐美疫情影響可能使得經濟活動停滯，不排除台股回測10年線約9110點的可能性。（編輯：鄭雪文）1090318