國發會遠距辦公超前布署 因應疫情強化整備作業

（中央社記者潘姿羽台北18日電）武漢肺炎疫情升溫，國發會為了確保公務持續運作不受影響，已經預先進行異地辦公、遠距辦公等規劃，值得一提的是，國發會「超前布署」遠距辦公，因應數位時代來臨，早在去年9月便有相關方案出爐。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情升溫，政府積極宣導減少多人集會、做好防疫措施。國發會今天也發布新聞稿強調將強化遠距辦公整備作業，3月初已完成疫情人力運用及辦公場所應變計畫，做為各級主管、同仁處理防疫問題的參據。

其實為了因應數位經濟環境迅速變遷，國發會去年9月起，便已規劃同仁可申請居家遠距辦公，並完成「國家發展委員會遠距辦公實施方案」據以施行，率先中央政府機關正式鼓勵同仁充分應用資通訊科技，遠距處理日常公務。

國發會官員補充，去年推出的遠距辦公實施方案，主要聚焦遠端差勤、公文簽核、遠端資料存取等功能，遠端差勤、遠端資料存取也已經有在運作。

如今疫情升溫，國發會18日起，陸續辦理多場次教育訓練，說明遠距辦公事宜，並提醒同仁應依循資訊安全規定，在家使用個人電腦、筆記型電腦或行動裝置，須以SSL VPN安全機制連線會內入口網，進行各項業務操作，兼顧資安防護。

國發會主委陳美伶近日也指示，全體同仁應熟悉各項遠距上班所需的數位工具操作，並落實演練，讓每位同仁實際面臨遠距工作時可立即上手，業務不中斷。

另外，16日起，國發會的業務晨會採用雲端視訊會議模式進行，有同仁便在搭計程車時，遠距開會，試行效果良好。

國發會認為，這次疫情的危機也是數位轉型的契機，各機關遠距辦公機制的建制與實際運作經驗，可以在數位科技輔助應用下，發展智慧辦公，進而形塑更為彈性、有效率的工作模式，並進一步將政府各項服務延伸至網路環境，達到智慧政府「便利、有效率、全年無休」的目標。（編輯：楊凱翔）1090318