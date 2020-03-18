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電價連4凍 工商團體：企業獲喘息空間

最新更新：2020/03/18 21:20

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）經濟部今天宣布電價連4凍，工商界表示，受到武漢肺炎衝擊，多數企業上半年營運狀況不佳，政府拍板電價不調整，讓企業在疫情衝擊之際，稍有喘息空間，並期待電價能連5凍。

電價在2018年上半年從每度新台幣2.5488元，調漲3%至每度2.6253元，經濟部今天召開電價費率審議會，拍板電價連4凍，4月起電費將不調整。

根據台電提報資料，原先期盼能夠調漲電價1.83%。不過，審議委員認為，國際原油價格受到武漢肺炎疫情以及產油國減產協議破局影響，導致油價一個月內暴跌。經多方討論後，決議本次電價不調整。

商總理事長賴正鎰表示，武漢肺炎疫情衝擊百業，工商界感謝政府體恤企業，暫緩調漲電價，在市場受疫情嚴重衝擊之際，企業能稍有空間喘息。

中華民國全國工業總會秘書長蔡練生也說，由於油價大跌，讓台電發電成本降低，且受到肺炎疫情衝擊，不少業者受斷鏈影響、訂單減少，「大家都很辛苦」，希望政府能夠紓困，贊成凍漲電價。

賴正鎰也呼籲，由於肺炎疫情衝擊，企業上半年普遍營運狀況不佳，期盼政府9月再度凍漲電價，幫助企業挺過經營困境，「要漲明年再漲」。（編輯：楊玫寧）1090318

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