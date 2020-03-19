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淨值不及2元 元大S&P原油正2擬申請下市

最新更新：2020/03/19 11:23

（中央社記者潘智義台北19日電）武漢肺炎疫情蔓延，國際油價再跌，看好油價的指數股票型基金（ETF）元大S&P原油正2昨天淨值已跌破新台幣2元，將面臨下市命運；今天盤中來到1.52元，狂跌36.66%。

元大投信表示，近期將向金管會申請基金信託契約終止，但仍須取得其核准後方能進行下市及清算程序。

因疫情快速蔓延，各國限制國際航班，甚至關閉機場，衝擊觀光旅遊及航空業，造成石油價格大跌之際，部分產油國卻宣布增產，使油價進一步重挫。

紐約西德州中級原油（WTI）終場跌幅24.4%，收在每桶20.37美元，創2002年2月以來新低；倫敦布倫特原油價格大跌13.4%，收在每桶24.88美元，寫2003年5月以來低點。

台灣證券交易所17日提醒投資人，元大S&P原油正2 ETF淨值已達2.4元，較其最初單位淨資產價值20元累積跌幅已達88%，當其淨值下跌至2元即達終止期貨信託契約標準，應注意其投資風險。

18日元大S&P原油正2淨值即跌破2元，達到下市標準。

元大投信表示，由於武漢肺炎疫情全球升溫，再加上沙烏地阿拉伯揚言將進一步擴大原油增產，3月18日西德州原油期貨市場大跌24.42%，元大S&P原油正2 ETF（00672L）截至3月18日止，基金單位淨資產價值為1.4元，使最近3個營業日3月16、17、18日的基金平均單位淨資產價值為1.99元，已低於2元。

依金融監督管理委員會證期局規定，指數股票型期貨信託基金最近3個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%，應報金管會核准後終止期貨信託契約。近期將向金管會申請基金信託契約終止，但仍須取得其核准後方能進行下市及清算程序。

元大投信指出，由於近期市場行情異常震盪，將建請主管機關考量市場現況，審酌元大S&P原油正2基金是否需進行清算。（編輯：張均懋）1090319

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