元大原油ETF淨值跌破2元 顧立雄：會暫緩下市

（中央社記者劉姵呈台北19日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，國際油價再跌，元大S&P原油正2淨值跌破新台幣2元，根據規定，擬申請下市；金管會主委顧立雄今天表示，考量近期市場波動較劇烈，會以特殊狀況暫緩下市。

武漢肺炎疫情蔓延，國際油價再跌，看好油價的指數股票型基金（ETF）元大S&P原油正2昨天淨值已跌破新台幣2元，今天持續下挫，元大投信表示，近期將向金融監督管理委員會申請基金信託契約終止，但仍須取得其核准後方能進行下市及清算程序。

根據規定，ETF近3個營業日，平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%，應報金管會核准後終止期貨信託契約。

金管會主委顧立雄今天上午出席立法院財政委員會舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，會中接受媒體訪問表示，元大原油ETF近期因市場波動劇烈而淨值大幅縮水，但金管會會考量近期市場波動，暫緩原油ETF清算下市。

顧立雄表示，本來依照規定是近3個營業日，但現在考慮研議延長到1個月，本來這檔原油ETF要下市清算，但必須經過金管會核准，目前會考慮特殊狀況作暫緩，「投資人不要緊張。」

至於是否統一放寬規定，顧立雄則說，「證期局還在研議當中，到底是暫時還是統一規定，需要聽他們建議。」

根據元大投信官網資料顯示，3月18日西德州原油期貨市場大跌24.42%，元大S&P原油正2 ETF單位淨資產價值為1.40元，使最近3個營業日（3月16日、3月17日、3月18日）基金平均單位淨資產價值為1.99元，已低於2元。（編輯：張均懋）1090319