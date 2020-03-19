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首頁 / 證券

期貨契約保證金 20日盤後調高

最新更新：2020/03/19 18:56

（中央社記者張建中台北19日電）面對美期指劇烈震盪，台股今天跌破10年線，大跌537點失守8700點，台灣期貨交易所傍晚公布，將再調整大台指、小台指等期貨契約保證金，從20日收盤生效實施。

期交所今天傍晚公告調整台股期貨契約（TX）、小型台指期貨契約（MTX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、歐元兌美元期貨契約（XEF）、美元兌日圓期貨契約（XJF）及台指選擇權契約（TXO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自20日一般交易時段結束後起實施。

其中俗稱大台指的台股期貨契約（TX），調整前原始保證金金額為新台幣13萬4000元，調整後原始保證金金額為14萬8000元，調整幅度約10.4%。

美國道瓊期貨契約（UDF）調整前原始保證金金額4.6萬元，調整後為5.2萬元，調整幅度約13%。

另外美元兌日圓期貨契約（XJF）調整前原始保證金金額7.2萬日圓，調整後為8.8萬日圓，調整幅度約22.2%。

期貨商指出，近日美股和台股指數波動大，金融市場信心渙散，交易人須留意手上持有部位，並檢視保證金是否足夠。

市場人士指出，面對市場劇烈震盪及保證金調高，有部位的投資人明天早上就得處理部位，要不然要增加保證金。（編輯：鄭雪文）1090319

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