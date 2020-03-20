美國考慮干預油市 元大S&P原油正2強彈逾8成

（中央社記者潘智義台北20日電）武漢肺炎疫情蔓延，衝擊旅遊航空業，帶動國際油價持續重挫，不過因美國考慮干預油市後反彈，也使看多油價的指數股票型基金（ETF）元大S&P原油正2今天盤中強彈86.33%。

元大S&P原油正2盤中股價來到新台幣3元，狂漲86.33%，一掃這個月以來持續重挫的陰霾，但看空油價的元大S&P原油反1盤中來到24.69元，大跌18.88%。

美國油價今天飆漲近24%，從18年低點回升，創史上最大單日漲幅。面對沙烏地阿拉伯與俄羅斯增產競爭，美國總統川普考慮介入調停，協助油價擺脫昨天大跌陰影。

近來國際油價持續走低，使看多油價的元大S&P原油正2股價不斷破底，3月18日淨值跌破2元，達到清算下市標準；但元大投信昨天指出，由於近期市場行情異常震盪，建請主管機關考量市場現況，審酌元大S&P原油正2基金是否需進行清算，並獲金管會同意暫緩清算，可繼續交易。在可望暫緩清算及國際油價強彈雙重因素下，今天股價大漲，淨值回升。

受川普言論鼓舞，西德州中級石油（WTI）今天飆漲4.85美元，漲幅23.8%，收在每桶25.22美元，創史上最大單日漲幅。倫敦布倫特油價跟漲3.59美元，漲幅14.4%，收在每桶28.47美元。（編輯：黃國倫）1090320