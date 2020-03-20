台股創史上第2大單日漲點紀錄 外資仍賣219億

（中央社記者吳家豪台北20日電）國安基金護盤奏效，台股今天收盤大漲552.75點，創史上第2大單日漲點紀錄，但外資仍賣超新台幣219.06億元，減碼標的聚焦金融、半導體與面板股，今天完成填息的台積電遭賣超1.46萬張。

由於美股收高及國安基金護盤提振投資人信心，台股今天報復性反彈，終場收漲552.75點，收在9234.09點，漲幅6.37%，成交值新台幣2340.27億元，共有126家上市公司、108家上櫃公司漲停。

台股今天大漲552.75點，為史上第2大單日漲點紀錄，僅次於1989年11月29日大漲590.19點。

自營商今天賣超21.32億元，投信買超6.83億元，外資及陸資賣超219.06億元；三大法人合計賣超233.55億元。

觀察外資賣超前10名個股，金融股占6席，包括玉山金賣超5.83萬張、中信金賣超3.25萬張、新光金賣超2.37萬張、台新金賣超2.36萬張、元大金賣超2.27萬張、兆豐金賣超1.87萬張，分別排在第2、5、7、8、9、10名。

電子股的晶圓代工廠聯電遭外資賣超5.98萬張，高居第1；面板股友達、蘋概股鴻海賣超4.74萬張、2.63萬張，排在第4、6名。以恐慌指數為標的的富邦VIX賣超5.6萬張，排名第3。

晶圓代工廠台積電今天股價大漲8.87%，收270元，僅花2天就完成填息，卻遭外資賣超1.46萬張，已連續12個交易日賣超。

國泰證期分析，國安基金啟動進場機制，讓台股出現跌深反彈，加上指數與月線負乖離為近幾年新高，融資持續斷頭，也有利籌碼沉澱，目前台股有超跌跡象，短線可靜待反彈再調節弱勢股。由於整體市場恐慌氣氛仍未停歇，避險資金湧入反向型ETF（指數股票型基金）及相關疫苗概念股，短線有機會續強。（編輯：楊玫寧）1090320