期信基金清算標準修正 金管會：保障投資人權益

（中央社記者吳柏緯台北21日電）金管會今天強調，19日修正期貨信託基金清算標準規定，是為了避免7萬餘名散戶投資人權益受損，發布前並未向業者透露，也未與元大證券有任何接觸。

金管會表示，由於國際金融及原油市場大幅波動，連帶使國內期貨信託基金淨值可能達到原本清算標準：「最近3個營業日之基金平均單位淨值較其最初單位淨值累積跌幅達90%」，其中元大原油正2期貨ETF的散戶投資人有7萬餘人，如僅因單日國際原油價格重挫，立即達到標準而被迫清算，將影響廣大投資人權益。

金管會說明，為了減緩市場單日價格大幅波動的短期衝擊，並避免投資人受損，金管會參考證券投資信託基金清算規範，在3月19日依行政程序修正期貨信託基金清算標準，將上述的基金淨值評估期間拉長至「最近30個營業日」，以利保障投資人權益，發布前並未向業者透露，且未與元大證券有任何接觸。

金管會說，有關外界質疑元大證券在3月19日買進該檔期貨ETF 12萬張獲利，金管會已請證交所依監視制度辦法進行查核，經查元大證券的純自營帳戶並無為自己買賣，12萬張為元大證券的ETF流動量提供者造市專戶、其他業務避險專戶及經紀業務受託買賣帳戶的交易總額，相關帳戶交易的合理性將再進一步分析。

金管會強調，絕不會容許證券商或任何人藉機從事證券不法交易獲取利益，如發現將依法嚴辦，以維護投資大眾權益。

若投資人於3月19日有因聽從證券商營業員建議先行出售而認為有權益受損，金管會表示，投資人可檢具事證向金管會提出申訴。（編輯：鄭雪文）1090321