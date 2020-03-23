疫情衝擊 標普估亞太區經濟損失達6200億美元

（中央社記者蘇思云台北23日電）武漢肺炎疫情全球延燒，國際信評機構標普認為，疫情對亞太地區造成的經濟損失將擴大為6200億美元，亞太地區全年經濟成長率預估為2.7%，台灣則下修為1.6%。

國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）今天發布新聞稿表示，疫情對亞太地區造成的經濟損失從6日預估的2110億美元，擴大為6200億美元，亞太地區全年經濟成長率預估為2.7%。

標普認為，疫情造成的經濟損失將反映在政府主權評等、銀行、企業與家庭債務等，由於目前疫情走勢並不明朗，預測仍存在高度不確定性。

標普也同步更新亞太地區經濟體全年經濟預測，台灣經濟成長率下修為1.6%，明年估為2.9%；中國今年經濟成長率僅2.9%，明年在反彈的前提下，預估成長為8.4%。其他經濟體今年成長率預估也都下滑，包括香港、新加坡、韓國和日本。

標普指出，部分政府機構預估疫情將在6月或8月達到大流行，標普正使用這個假設來評估後續對經濟和信貸的影響。標普認為，控制疫情的措施已經造成全球經濟陷入衰退，可能導致非金融業借款人大量違約。（編輯：張良知）1090323