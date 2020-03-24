緯創擴大投資印度廠 加深全球布局力道

（中央社記者潘智義台北24日電）緯創資通今天董事會一口氣通過多項投資案，為擴充產能，擴大投資印度子公司，並投資中國大陸廠，及間接投資墨西哥廠等；由於緯創在印度為蘋果生產iPhone，投資受市場矚目。

緯創資通今天董事會通過，為擴充產能，印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing （India）Private Limited相關設備投資金額擬由原不超過3600萬美元，變更為擬於不超過7600萬美元額度取得設備。

由於緯創在印度為蘋果生產iPhone智慧手機，雖然緯創一向不談論客戶，但此次重大訊息公布董事會決議，擴大印度子公司投資金額，仍受到市場矚目。

緯創董事長林憲銘去年股東會回答媒體問及如何因應美中貿易戰，分散布局時表示，評估在美國南部或東南部設立生產基地，雖然德州達拉斯據點只做售後服務，但達拉斯卻是考慮設廠的地點之一。

雖然今天緯創董事會決議，因應企業產品產能擴充需求，透過Wistron LLC轉投資德州Wistron InfoComm Technology（Texas）Corporation 4680萬美元。不過，卻非去年股東會所指德州設生產基地，而是透過德州投資現有的墨西哥廠。

為營運所需，緯創董事會通過子公司緯新資通（昆山）有限公司以不超過6805萬美元額度內購買機器設備。

由於緯創明天將舉行法人說明會，預期董事會通過這些投資案都將成為焦點。

緯創董事會通過去年度財務報告，去年度合併營收為新台幣8782.6億元，營業淨利為133億元，稅前淨利為127.76億元，稅後淨利為68.01億元，每股盈餘為2.4元。董事會決議每股配發現金股利2元。

緯創統計，去年第4季單季合併營收為2502.1億元，營業淨利為49.82億元，稅前淨利為48.95億元，稅後淨利為28.38億元，每股盈餘為1元。

緯創表示，為因應公司未來發展需求，董事會通過在普通股不超過25萬張額度內，以辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證。為激勵員工士氣，進而提高經營績效，實施庫藏股制度買回公司股份。自3月25日至5月24日止2個月，預計買回數量6萬張。

緯創說明，為吸引及留任公司所需專業人才，並提高員工對公司向心力及歸屬感，發行限制員工權利新股6萬3000張給重要員工。因應醫療及生技產業發展需要，擬增資緯創生技投資控股股份有限公司新台幣8億元。 另外，緯創擬於6月18日109年股東常會。（編輯：楊凱翔）1090324