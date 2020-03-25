政府紓困觀光業也自救 業界高層：活下去

（中央社記者江明晏台北25日電）疫情重挫觀光業，交通部祭出紓困方案2.0，旅行社高層表示「不無小補」，加上業界分頭實施的自救方案，至少能把忍受時間拉長，大家的目標都是「活下去」。

武漢肺炎疫情升溫，台灣加強入出境管制，重擊觀光旅遊產業鏈，航空、旅行社、飯店民宿業全面受挫。

交通部對觀光旅宿業者推出最新紓困方案2.0，補助旅行業每家新台幣10萬元、旅館業20萬元、民宿業5萬到10萬元、觀光遊樂業20萬元；並推出艱困企業薪資補助方案，若業績衰退達5成以上，且未採用勞動部「減班休息補助」方案、減薪未達2成的員工，補助其每月原薪資2成，上限1萬元，共3個月。

針對紓困方案，旅行社高層對中央社記者表示，補助幅度有限，但這個時間點還是「不無小補，有一點幫助」，加上企業撙節方案，至少能把時間拉長，大家的目標都是「活下去」，只是做法不一樣。

雄獅開第一槍後，晶華、五福都陸續跟進自救方案，包括董監事將不領取2019年酬勞、高階主管主動減薪等措施。

疫情延燒全球，對經濟產業破壞力強大，在這一波「經濟病毒」的強攻之下，觀光飯店業受傷慘重，面對雪崩式的住房率以及市場消費信心的動搖，晶華董事長潘思亮表示，晶華員工、股東、消費者與社會大眾的權益必須兼顧，感念晶華董監事與主管共體時艱，讓晶華的戰力保持在最好的狀態，迎接未來挑戰。

鳳凰表示，旗下員工約300人，公司內部持續討論可行方案，預估這兩天會有較明確的政策出爐，與同業會有一些類似，也會有更彈性的作法。

疫情重挫觀光業，市場先前認為產業將「汰弱留強」重新洗牌，可能會大者恆大，但高層觀察，大規模企業人數多，成本支出也重，要共體時艱撐過去，而小企業人數少彈性相對佳，體質優質就能挺過，好在產業旅遊需求還在，只是會遞延，現在「下車」絕對不是好時間。

而這波陰霾究竟會持續多久，高層觀察，業界普遍評估疫情對產業的影響，會依循SARS經驗到6月復甦，目前仍維持這個方向。

針對飯店業，除了晶華跟進自救措施外，麗緻餐旅集團繼台中亞緻飯店熄燈後，旗下台北亞都麗緻飯店已規劃無薪假送件主管機關，預計將於4月1日起3個月，每個月放6天的無薪假，可由員工自由選擇。寒舍與國賓目前都表示，還在研擬相關自救方案。（編輯：郭無患）1090325