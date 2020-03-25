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提改善財務計畫 郭台銘賣TBC持股NCC准了

最新更新：2020/03/25 22:38

（中央社記者蘇思云台北25日電）鴻海創辦人郭台銘去年因角逐總統，計畫出脫Dynami Vision股權給亞太電信董事長呂芳銘。NCC今天審視財務計畫後，認為能改善負債情形，終於許可通過。

郭台銘去年為爭取國民黨提名總統候選人資格，希望避免違反黨政軍經營媒體條款，想轉讓TBC（台灣寬頻通訊）上層控股公司Dynami Vision股權給呂芳銘。

由於這項交易案關乎有線電視經營權，須經由國家通訊傳播委員會（NCC）核可通過。NCC今天召開第902次委員會議，依外國人投資條例第7條與有線廣播電視第15條規定許可本交易案，終於通過「荷蘭商TBC HOLDINGS B.V.及HARVEST CABLE HOLDINGS B.V.申請境外投資架構變更案」。

NCC指出，先前為了釐清TBC負債比例為何不能有效改善，曾請申請人（荷蘭商TBC及HARVEST）與利害關係人（呂芳銘）於3月4日到會陳述意見，並要求提出具體財務改善計畫。

NCC平台事業管理處專門委員黃睿迪表示，TBC表示，負債比率上升的主因是投資與營所稅的問題，由於有線電視產業競爭激烈，近年投入較多資本購買設備，加上2018年營業所得稅由17%調高到20%，讓公司遞延負債增加新台幣5億元，才讓負債比提高。

黃睿迪提到，TBC承諾在財務規畫上會優先償還銀行負債的2.1億元，負債比例將能下降0.62%，就能維持先前「不增加負債比」的承諾。（編輯：楊凱翔）1090325

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