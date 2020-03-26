捷流閥業去年每股賺8元創高 擬配息5元

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）工業閥門供應商捷流閥業去年稅後淨利新台幣2.85億元，創歷年新高，每股稅後純益8元，擬配每股5元現金股利，配發率約63%，以今天盤中股價77.9元計算，現金殖利率約6.41%。

捷流閥業去年合併營收新台幣23.52億元，稅後淨利2.85億元，每股稅後純益8元，分別較前年成長28%、46%、37%，主要受惠全球主要客戶備貨需求暢旺，加上成本費用控管得宜；捷流閥業去年營收和獲利均創歷年新高。

展望今年營運，捷流閥業指出，接獲中鼎與長榮合作指標性桃園生質能中心的三偏心與控制閥產品訂單，預計第2季逐步出貨。

捷流閥業看好製造業持續分散供應鏈策略，廠區擴建帶動台灣和東南亞地區新廠擴建和蝶閥產品需求。

觀察武漢肺炎疫情影響，捷流閥業指出，疫情雖然使得中國地區開工天數下降與影響當地交通物流運輸等，短期部分訂單出貨遞延，不過旗下台灣土城一、二廠近日因電子廠轉單及提升整體產能稼動率，加上中國蘇州廠快速復工安排訂單出貨調配，可望隨著遞延訂單逐步認列，推升營運成長。

從銷售產業領域來看，去年石化、鋼鐵、船舶、工程與其他產業營收比重分別是49%、4%、11%、9%、27%，主要是石化產業資本支出投入以及定期閥門產品更換需求，加上國際海事組織（IMO）推動壓艙水處理系統及限硫排放公約規範，帶動主要客戶銷售。（編輯：張均懋）1090326