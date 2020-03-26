房貸紓困加碼 青安一段式機動利率降至1.18%

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）配合政府紓困政策，公股銀行加碼，自用住宅千萬以下房貸降息2碼（0.5個百分點），為期半年，財政部表示，青安貸款也將配合辦理，4月至9月「一段式機動利率方案」利率將大幅降至1.18%。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情，行政院推出「政府挺你安心防疫」措施，除央行日前降息1碼（0.25個百分點）外，自用住宅透過公股行庫貸款金額在新台幣1000萬元內，利率可再降1碼，實施6個月，由4月1日起至9月30日止，前後合計共降2碼。

財政部表示，青年安心成家購屋貸款部分，也會配合調降利率，以最多民眾選擇的「一段式機動利率方案」為例，央行降息前利率為1.68%，降息1碼後從25日起，調低0.25個百分點至1.43%；在4月到9月紓困加碼期間，將再調低0.25個百分點至1.18%，10月起則恢復1.43%水準。

「二段式機動利率方案」原為前2年利率1.44%，第3年起1.74%，央行降息1碼後，各降至1.19%及1.49%，4至9月紓困期間，利率降為0.94%及1.24%。

至於「混合式固定利率方案」，原為第1年固定利率1.62%、第2年固定1.72%，第3年起換為機動利率1.74%，央行降息後的新增撥貸戶，利率降為1.37%、1.47%及1.49%，4至9月紓困期間，利率將再降至1.12%、1.22%及1.24%，

財政部統計，由台灣銀行等8家公股銀行配合辦理「青年安心成家貸款」，累計從2010年12月開辦至今年2月底，撥貸戶數已達29萬1175戶，撥貸金額1兆1764億元；青安貸款開辦至今，已4度延長實施期限，預計將至2020年底落日。

對是否延長或調整利息方案，財政部官員回應，將於9月、10月展開檢討，視民眾需求及市場情形進行評估。

另一方面，公股銀行配合各部會紓困振興辦法，也提供相關紓困貸款措施，統計至3月25日，配合經濟部紓困方案，已受理申請續約展延共226戶，金額75.17億元，受理申請營運資金貸款131戶、5.68億元，受理申請振興貸款138戶、12.45億元。

同時，配合交通部紓困方案，已受理申請續約展延共4戶、1.78億元、營運資金貸款117戶、9.08億元，受理申請振興貸款38戶、3.91億元。

此外，公股銀行提供的自辦紓困措施方面，截至3月25日，在企業戶部分，既有貸款寬緩或展延核准185戶、63.21億元，新增貸款核准617戶、9.03億元；個人戶部分，既有貸款寬緩或展延核准272戶、30.01億元，新增貸款核准4戶、1770萬元，信用卡緩繳核准148件。（編輯：鄭雪文）1090326