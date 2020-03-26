新壽手上現金比重大增 鎖定高股息股票投資

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）新光金控今天舉辦線上法說，對法人關切，至去年底新光人壽總投資金額2.87兆，現金部位就占7.8%，較前年底大增5.5個百分點，如何去化滿手現金，新光金表示，將鎖定高股息股票投資。

新光金控今天舉辦2019年第4季線上法說會，公佈金控及子公司合併營運成果。

新光金2019年合併稅後淨利新台幣166.3億元，年增58.7%，合併綜合淨利達468.8億元；每股稅後盈餘（EPS）為1.34元；總資產規模逾3.9兆元，年增9.1%。合併股東權益1953億元，年增35%；每股淨值15.42元。

受惠經常性收益提升及負債成本改善，新光人壽去年合併稅後淨利92.5億元，年增75.7%，新光銀行也維持成長趨勢，淨手續費收入及投資收益明顯成長，合併稅後淨利55.2億元，年增5.9%；元富證券合併稅後淨利則年增85.7%，主要受惠自營業務成長強勁。

會中法人關切，將如何去化新壽滿手現金及資本適足率（RBC）問題。新光金表示，目前現金部位已達7.8%，股票上會選擇高股息股票投資；至於海外投資，大部分仍將以海外固定收益為主，依照過去投資比例維持一樣水平，目前主要來自外幣保單，占整體海外固定收益的7成。

就資本適足率，新光金說明，目前看來難控制在250%水準，先前已辦理現金增資，發行普通股4.2億股、乙種特別股2.22億股，預期籌資130億元，目前正處緘默期，但預計其中100億元可注入新壽，使新壽RBC提升13個百分點，未來新壽獲利也將不上繳金控，以充實RBC強度，未來是否再增資，則會考量公司及市場狀況決定。（編輯：鄭雪文）1090326