金管會研議調降保單責任準備金利率 保費恐漲

（中央社記者劉姵呈台北26日電）聯準會（Fed）降息，將導致壽險業投資債券提前贖回潮，再投資也可能增加利差損，金管會主委顧立雄今天表示，會研議調降保單責任準備金利率。不過，保費可能因此調漲。

立法院財政委員會今天上午邀請金融監督管理委員會主委顧立雄專題報告「我國金融業受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）之影響與因應」，並備質詢。

民進黨立委郭國文詢問，肺炎疫情造成全球資本市場波動，美國聯準會（Fed）也連番降息6碼（約1.5個百分點），是否會進一步造成國內壽險業投資債券被大量贖回，且股票投資出現大額損失。

顧立雄說，全球降息影響債券投資，金管會也已發布相關規定，要求壽險投資國際板債券不可贖回期要超過5年以上，現在比較麻煩的是，未規定前所發行的債券會有評價利益，可能出現提前贖回潮。

不過，顧立雄說，壽險業贖回後，可以放在現金部位，再去尋找投資機會。

他表示，截至今年2月底為止，壽險業實際贖回國際板債券約達3019億元，但這些資金再投資新發行國際板債有2722億元，另外新增投資國內公債、國庫券約1908億元，及債券ETF有631億元。目前還沒有資金去化問題。

顧立雄表示，金管會估算今年可能會贖回的國際板債有9037億元，將密切關注相關問題。

他分析，降息對壽險業影響分成利率、匯率及股市3大層面。首先，利率下降對壽險業早先投資的債券，會有大量評價利益；再者，壽險國外投資有90%是美元資產，美元升值，壽險業資產兌回新台幣，就會有利益。

另外，投資股市有利有弊，各壽險公司都有一定的投資風險控管，金管會會緊盯壽險業的RBC（資本適足率）及淨值。

儘管有些壽險公司近期股價下跌，但顧立雄認為，應是短期疫情的影響，金管會要求壽險公司不要多作利率敏感型的變動型商品，且會研議檢討保單責任準備金利率，在長期財務體質都要做好各項準備。

針對媒體會後詢問，若責任準備金利率調降，保費將會大幅調漲，顧立雄坦言，「現在是什麼時代，美國都降到快零利率了。」

金管會每年都會公布各幣別儲蓄險的責任準備金利率，作為各壽險公司提存準備金的依據，保單責任準備金利率越低，代表壽險公司要提存準備金的壓力就會越大，並間接反映在保費。（編輯：林孟汝）1090326