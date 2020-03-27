疫情影響 中鼎：歐美東南亞工期延後

（中央社記者潘智義台北27日電）中鼎公司副總經理蕭銘證今天在線上法人說明會表示，受武漢肺炎疫情影響，歐美、東南亞市場雖沒有直接損失，但造成工期延後，營收可能遞延。

蕭銘證指出，將利用與客戶合約中的不可抗拒條款，維護公司權益。

他說，中國大陸器材廠商設備交期約延後0.5至2個月，人員隔離及各國管制措施，已影響現場工作的推動，建造相關工作被迫暫緩約2個月。

對於法人提問，除了疫情，國際油價近來崩跌，衍生性金融商品操作損失，對公營運有何影響，中鼎財務長林盟智表示，疫情及油價崩跌目前並未造成公司損失，雖然中東國家客戶可能因此調整生產計畫，間接影響中鼎承攬工程，但目前並沒聽到這方面的訊息。

林盟智說，衍生性金融商品損失，其實是針對國際銅價避險的操作，因銅價大跌，必須提列損失，但因銅價下跌，工程所需購買的銅價也同步大降，一來一往，其實沒有虧損。

至於美國工程標案，他強調，台塑等大廠在美國的建廠計畫可望順利進行，不受疫情影響。

蕭銘證解釋，油價下滑，石化大廠審慎評估投資成本效益，中東當地建廠成本過高，因此評估前往美國或亞洲地區投資的可行性，目前可預期的美國投資案包括，中東石化大廠，如沙比克（Sabic）擬在美國加重投資，規劃第二波乙烷裂解廠，以及下游配套工廠投資計畫。

他說，台塑集團持續擴充美國產能，規劃100億美元投資；鴻海飛鷹計畫，未來4年內投資100億美元，還有台灣石化下游廠商評估赴美投資。

另外，雖然中國大陸外商投資限制鬆綁，國際石油大廠，如ExxonMobil、BASF、Aramco、Sabic等，及台商準備下一波中國大陸投資計畫 但武漢肺炎疫情衝擊中國經濟，後續影響須持續觀察。

台灣承包工程部分，中鼎強調，除了捷運、電廠等公共工程標案，風電產業是新增的主要爭取標案，例如中鋼中能風場（已簽意向書）、沃旭大彰化西南風場（已簽意向書）、哥本哈根基礎建設基金西島彰芳風場、達德雲林允能風場第二期，以及多座遴選風場水下基礎製造。（編輯：鄭雪文）1090327