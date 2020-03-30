顧立雄：金融三業今年獲利恐無法創新高

（中央社記者劉姵呈台北30日電）疫情衝擊全球金融市場，金管會主委顧立雄今天坦言，今年銀行、證券及保險三業獲利數字，目前看起來不會像去年一樣創新高，但確切數字尚無法明確評估。

金融監督管理委員會主委顧立雄上午出席立法院財委會就「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊所採取對策（例如：採行QE與減稅政策等），對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之首」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委費鴻泰詢問顧立雄對今年銀行業獲利看法，他表示，銀行業獲利去年創歷史新高，但今年獲利數字看起來恐不如去年。意即銀行業獲利有可能止步連3年成長的榮景。

疫情衝擊全球金融市場，各國主要央行連番降息因應，顧立雄會後受訪也補充，銀行業受降息的影響，加上公股行庫必須配合政策，存款調降1碼（0.25個百分點），放款調降2碼，可預期銀行利差一定會減少，另外就是投資收入也不會太好，不過在信用卡、貸款手續費收入則要視情況，不一定會減少。

根據金管會資料顯示，2019年銀行業稅前盈餘為新台幣4071億元，創歷史新高；保險業稅前也大賺1705億元，同創歷史新高；證券期貨業稅前獲利則為565億元。合計金融三業獲利高達6341億元，較前年同期成長2成，創歷史新高紀錄。

保險業方面同樣面臨市場波動，顧立雄表示，目前利變型保單受到投資影響，會產生利差損，且投資端收益也看來不是很好，再加上今年國際板債券又有贖回潮，因此，保險業今年獲利也不會太好。

證券期貨業方面，受到資本市場波動，他則說，證券商是自營部位表現不佳，但經紀部位要看台股交易量。

顧立雄指出，即使逐筆交易上路後，日均成交量也都有1500億元，且至目前為止，日均量都比去年來的高。券商靠經紀業務，手續費收入不會減少，反而會增加。

顧立雄也坦言，去年金融三業都創歷史新高，但今年看起來很難。（編輯：黃國倫）1090330