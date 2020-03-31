VHQ去年淨利下滑近13% 每股盈餘11.6元

（中央社記者吳家豪台北31日電）影視特效製作公司VHQ-KY今天董事會決議通過2019年財報，稅後淨利新台幣4.44億元，年減12.97%；每股盈餘11.6元；VHQ將配發0.6元現金股利、5元股票股利。

VHQ表示，2019年主要的電影與網路劇後製業務仍維持年增18%的穩健成長，但旗下木星時代公司自製劇「大糖坊」一次性收益原定於2019年認列，受中國影視產業結構調整影響，預計將遞延至今年完成。

VHQ表示，中國影視產業近期發展受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響而趨緩，VHQ身為目前北京地區唯一通過政府嚴格檢疫標準並正常營運的影視後製公司，目前仍照進度處理在手訂單的後製作業，整體營收及獲利受疫情影響程度將低於同業。

目前中國部分劇組已恢復拍攝，各大電視台也開始恢復製作，VHQ預估第2季隨大陸疫情逐漸穩定控制，產業秩序恢復正常後，中國影視產業可望全面恢復開拍與院線逐步開放作業，整體產業可望呈現V型成長，VHQ後製業務也可望進一步擴大市場占有率。

此外，VHQ今年將持續爭取大型歐美自製劇及影視頻道廠商的後製特效訂單，除了承接華語自製劇的後製訂單外，也將爭取英語自製劇的後製訂單，今年自製劇後製規模與營收貢獻可望進一步成長。

新事業方面，VHQ於2019年第4季跨入中國電商廣告後製市場，目前已與阿里巴巴電商平台完成簽約，成為主要的網路電商廣告後製特效服務商，由VHQ主導電商平台廣告的版面規格、影像設計及後製特效等流程，提供跨平台的高畫質動態廣告。由於電商廣告後製業務製作時程較短，加上中國電商廣告檔期密集，VHQ看好電商廣告後製特效業務可望挹注新一波成長動能。（編輯：楊玫寧）1090331