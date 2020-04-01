疫情衝擊 3月PMI與NMI未來半年展望創新低

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天發布3月製造業採購經理人指數（PMI），攀升0.4個百分點至53.1%，但背後原因是武漢肺炎疫情衝擊，造成供給與需求雙降，且未來6個月展望指數續跌至28.7%，為2012年7月至今、指數創編以來最低。

3月經季節調整後的PMI續呈擴張，指數攀升至53.1%，主因是供應商交貨時間指數再創新高，以及未經季節調整的存貨指數較2月擴張所致，均是受到疫情衝擊而產生的情況，不宜因指數擴張而樂觀解讀。

中華經濟研究院副院長王健全解釋，PMI指數擴張背後有市場需求、供貨時間提高等原因，而供貨時間提高，關鍵是歐美疫情嚴重，很多船運、航運阻塞，甚至內陸運輸、物流也都比較遲緩，導致供貨時間倍增。

王健全接著指出，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球經濟，第一波是製造業斷鏈危機，第二波是各國開始鎖國、封城，造成內需型服務業開始出問題，第三波是歐美疫情延燒，經濟走跌、大型賽事停擺，整個消費需求萎縮，對亞洲國家進口需求跟著往下，台灣經濟也會受到牽連。

由於疫情帶來極大的不確定性，且難以預估何時終結，製造業PMI未來6個月展望指數在2月驟跌26.9個百分點轉為緊縮後，3月再續跌8.1個百分點至28.7%，為2012年7月創編以來最快緊縮速度。

服務業方面，由於民眾不敢出門、出國，消費信心受到重創，3月非製造業經理人指數（NMI）為42.3%，雖較上月回升1.9個百分點，中經院助研究員陳馨蕙直指，這樣的結果並不算太好，一是NMI未經季節調整，3月工作天數又比2月多，二是在2月低基期下，3月僅小幅回升，顯見產業情勢不是很樂觀。

觀察NMI未來6個月展望指數，3月續跌12.9個百分點至13.7%，為2014年8月創編以來最快緊縮速度。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫形容，現在經濟情勢如同走在漆黑的隧道裡面，製造業似乎找到一絲曙光，但服務業因民眾的恐慌程度遠大於疫情現況，使得服務業至今還沒找到光源。（編輯：張均懋）1090401