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藍天2019年每股賺1.75元 擬配息0.4元

最新更新：2020/04/01 19:49

（中央社記者吳家豪台北1日電）藍天電腦公布2019年財報，合併營收新台幣219億元，年增11%；稅後淨利10.74億元，年減26%；每股盈餘（EPS）1.75元；董事會通過以資本公積配發現金每股0.4元。

藍天表示，配息率為歷年新低，主要因為近年來受人民幣匯率貶值影響，從2016年至今國外營運機構財務報表換算的兌換差額，因人民幣兌新台幣貶值達7.2%，已提列特別盈餘公積補足此部位差額37億元。假設人民幣後續回升，未來此提列的準備部位仍可陸續回轉，回饋給股東。

藍天筆電2019年全年出貨量140萬台，年增9%，創近4年新高；營收154億元，年增6%，創近5年新高。

藍天表示，受惠於銷售產品組合優化，電競機種及新產品比重增加，加上材料成本及費用控制得宜，筆電事業2019下半年交出營業利益率4.5%成績單，超越上半年績效；預估2020年出貨目標160萬台。

藍天指出，2020年第1季筆電雖受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響工廠生產及出貨，但因客戶訂單需求增加，來自防疫隔離需求帶動宅經濟、居家辦公及線上教學需求增加，推升筆電逆勢成長，目前工廠復工已達100%，4月訂單也已超過目前產能，工廠全力趕工中，將儘速出貨以滿足客戶訂單需求。

藍天中國事業群2019年營收達人民幣14.65億元（約新台幣62.48億元），年增38%，主要因為2019年售樓收入較前年增加人民幣3.8億元。藍天在中國大陸的通路事業群百腦匯積極調整營運策略，並加速商場轉型。

藍天旗下百貨通路群光廣場2019年營收達人民幣55.89億元，年增10%；稅後淨利人民幣1.26億元，藍天認列30%獲利約新台幣1.5億元。（編輯：楊玫寧）1090401

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