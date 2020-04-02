投資高殖利率股 法人：小心賺了股息賠價差

（中央社記者韓婷婷台北2日電）全球經濟及疫情混沌未明，低利率趨勢下，高殖利率題材吸引不少民眾準備進場「存股」，不過現金殖利率不代表股票的投資報酬率，法人也提醒，最怕是「賺了股息賠了差價」，殖利率不是越高越好。

高殖利率題材隨著去年財報及股利陸續公布持續增溫，不少法人看好高殖利率股可望成為資金避風港，台灣長期平均殖利率在4%以上，也成為吸引全球資金的利器。不過，並非所有的高殖利率股都穩賺不賠。

法人表示，現金殖利率的概念是，把一筆錢長期投入股市，每年能拿回的利息；「現金殖利率」不代表股票的「投資報酬率」。

現金殖利率並沒有考慮到股價本身漲跌的賺或賠，只考慮拿到多少現金股利，從你買進該檔股票到公司配息給你這段時間，如果股價是下跌的，恐怕拿到的現金股利都不夠補股價下跌賠的錢。

再者，除息後如果無法填息也等於沒賺到，因為股價也會因除息而減少相應的市值，要完全填息，那筆股利才算真正落進你的口袋。

法人建議，挑選高殖利率概念股最好是先鎖定具成長趨勢的產業，至少也必須是穩定型產業；首先要避開的是財務面不佳、景氣循環股、產業趨勢長期向下的標的。

元大投信提出幾項高殖利率選股指標，包括是否穩定配息，避免忽高忽低，影響未來的現金流規劃；觀察過去3至5年的平均配息率，不能只看一年；過去填息的狀況；流動性也是考量的指標，確保在交易市場的流通性，不會想賣賣不掉，或是被迫賣在不好的價位，且流動性太低，股價較容易波動。（編輯：張均懋）1090402